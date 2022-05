Michele Merlo, il padre distrutto dal dolore: “Bastava un emocromo per salvarlo” (Di domenica 22 maggio 2022) “Come sto? Come può stare un padre che ha perso un figlio. Non passerà mai. Cerchiamo di ricordare le cose Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 22 maggio 2022) “Come sto? Come può stare unche ha perso un figlio. Non passerà mai. Cerchiamo di ricordare le cose Perizona Magazine.

Advertising

fanpage : A #Verissimo oggi il ricordo di Michele Merlo: Silvia Toffanin ha ospitato in studio il padre dell’ex allievo di Am… - Marilenapas : RT @fanpage: A #Verissimo oggi il ricordo di Michele Merlo: Silvia Toffanin ha ospitato in studio il padre dell’ex allievo di Amici e gli a… - infoitcultura : Michele Merlo, il papà Domenico in lacrime a Verissimo: «Per salvare mio figlio bastava un'analisi del sangue» - blogcupoftea : Michele Merlo: il testo di Farfalle e le parole del padre Domenico - olga453901841 : RT @corriereveneto: #vicenza Il genitore di Mike Bird: «Per salvarlo bastava un esame del sangue. Ma non ce l’ho con l’errore umano, bensì… -