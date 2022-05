Marotta: «Ci servirebbe un miracolo ma credo nelle nostre capacità e in quelle del Sassuolo» (Di domenica 22 maggio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel pre-partita di Inter-Sampdoria. L’Inter dovrà vincere ma sperare allo stesso tempo che il Milan venga battuto dal Sassuolo. “Sono un uomo di sport, nel calcio può succedere tutto e il contrario di tutto. Oggi è imprescindibile la nostra vittoria, dobbiamo dunque concentrarci sulla Sampdoria”. Che mercato farete in estate? “Come tutte le squadre bisogna dare un occhio al bilancio, in termini di sostenibilità. Ma dobbiamo pensare anche alla competitività, credo che con le nostre capacità riusciremo a centrare tutti gli obiettivi e a essere molto competitivi. Sappiamo di indossare una maglia gloriosa, ho fiducia nelle nostre capacità manageriali”. Quante ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel pre-partita di Inter-Sampdoria. L’Inter dovrà vincere ma sperare allo stesso tempo che il Milan venga battuto dal. “Sono un uomo di sport, nel calcio può succedere tutto e il contrario di tutto. Oggi è imprescindibile la nostra vittoria, dobbiamo dunque concentrarci sulla Sampdoria”. Che mercato farete in estate? “Come tutte le squadre bisogna dare un occhio al bilancio, in termini di sostenibilità. Ma dobbiamo pensare anche alla competitività,che con leriusciremo a centrare tutti gli obiettivi e a essere molto competitivi. Sappiamo di indossare una maglia gloriosa, ho fiduciamanageriali”. Quante ...

Advertising

napolista : #Marotta: «Ci servirebbe un miracolo ma credo nelle nostre capacità e in quelle del Sassuolo» A Dazn: «Perisic? F… - orso_marino : @Giggi16783 @GiampieroFranc3 @juanito1897 @slovelysoul Ora, per ripristinare del tutto la situazione pre “triennioA… - Giusepp10888734 : @MarzianoAnsioso Farei tornare Pogba ma quello che servirebbe di più è Marotta - morenoAlmare : @MauroOldani @juventibus Moggi servirebbe ancora come il pane, e non Marotta. La figura dell’uomo di campo da affia… -