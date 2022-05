LIVE Inter-Sampdoria 1-0: Perisic porta avanti i nerazzurri (Di domenica 22 maggio 2022) L'Inter ospita la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, e la missione degli uomini di Inzaghi, contro la squadra di Giampaolo,... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) L'ospita lanell'ultima giornata di campionato, e la missione degli uomini di Inzaghi, contro la squadra di Giampaolo,...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal… - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch per l'ultimo appuntamento di #InterBeats by #MacheteTv ?? Ti aspettiamo in li… - jakub_balicki1 : Live: Sassuolo 0:3 AC Milan Inter 1:0 Sampdoria - fcin1908it : LIVE #InterSampdoria 1-0 (48' Perisic, assist Barella): GOL INTER Assist di Barella per Perisic e palla in rete! - infoitinterno : LIVE Milan-Inter, è il giorno dello scudetto: i Singer a Reggio Emilia. Theo: 'Diavolo, sempre con te' -