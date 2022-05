Live F1, GP Spagna in diretta: Leclerc continua con le soft, duello continuo tra Russell e Verstappen (Di domenica 22 maggio 2022) 19° giro - Leclerc guida la gara con 29" su Russell Verstappen Perez Bottas Ocon Sainz ora settimo davanti a Vettel Norris Tsunoda Alonso Schumacher Ricciardo Gasly Zhou Hamilton Stroll... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 maggio 2022) 19° giro -guida la gara con 29" suPerez Bottas Ocon Sainz ora settimo davanti a Vettel Norris Tsunoda Alonso Schumacher Ricciardo Gasly Zhou Hamilton Stroll...

Advertising

SkySportF1 : ? Leclerc chiude la porta a Max in avvio (?? 1/66) ? Foratura per Hamilton nel contatto con Magnussen ? Brutta parte… - SkySportF1 : ? SAINZ E VERSTAPPEN NELLA GHIAIA (?? 11/66) ? Uscita nello stesso punto per Max e Carlos LIVE ?… - Formula1WM : Giro 20/66 - 1'28''8 adesso per Leclerc. Recuperati 8 decimi adesso da George #SpanishGP #F1 - Formula1WM : Giro 18/66 - 1'28''1 Leclerc, 1'28''3 Russell. Gran ritmo di Charles che deve ancora fermarsi #SpanishGP #F1 - Formula1WM : Giro 18/66 - Sainz C. guadagna una posizione ai danni di Vettel S. #SpanishGP #F1 -