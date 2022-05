Lightyear – La Vera Storia Di Buzz: il nuovo trailer (Di domenica 22 maggio 2022) Si vola “Verso l’infinito e oltre” sulle note di Lonely Boy targata The Black Keys nel nuovo trailer di Lightyear – La Vera Storia Di Buzz. Il nuovo lungometraggio Disney è previsto nelle sale cinematografiche dal 15 giugno 2022. Lightyear: la trama raccontata dal trailer Vediamo Buzz finalmente senza la fantomatica tuta che l’accompagna dal primo Toy Story, scopriamo l’uomo dietro l’astronauta. Poi, il primo incontro con la sua “armatura” spaziale: il verde, viola, bianco e grigio a cui siamo abituati; in un attimo lo riconosciamo, è proprio lui: Buzz Lightyear. Come al solito è un po’ troppo spavaldo e sicuro di sé il caro Buzz, tanto da rifiutare l’aiuto del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Si vola “Verso l’infinito e oltre” sulle note di Lonely Boy targata The Black Keys neldi– LaDi. Illungometraggio Disney è previsto nelle sale cinematografiche dal 15 giugno 2022.: la trama raccontata dalVediamofinalmente senza la fantomatica tuta che l’accompagna dal primo Toy Story, scopriamo l’uomo dietro l’astronauta. Poi, il primo incontro con la sua “armatura” spaziale: il verde, viola, bianco e grigio a cui siamo abituati; in un attimo lo riconosciamo, è proprio lui:. Come al solito è un po’ troppo spavaldo e sicuro di sé il caro, tanto da rifiutare l’aiuto del ...

Advertising

Damiano54244011 : RT @Disney_IT: Ogni eroe ha una storia da raccontare... Non perdere #Lightyear - La Vera Storia di Buzz, dal 15 giugno al cinema! ???????? htt… - hynerdit : Lightyear: disponibile nuovo trailer ufficiale in italiano Uscito a sorpresa un nuovo trailer in lingua italiana d… - cineblogit : Lightyear – La vera storia di Buzz: foto e poster del film d’animazione Disney - Astralus : Lightyear – La vera storia di Buzz: foto e poster del film d’animazione Disney - Ash71Pietro : Lightyear – La vera storia di Buzz: nuovo trailer italiano, locandine e anticipazioni film Disney -