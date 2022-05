Inter-Sampdoria, Giampaolo in attacco punta su Caputo (Di domenica 22 maggio 2022) Nerazzurri ancora in corsa per lo scudetto ma devono vincere e sperare nella sconfitta del Milan contro il Sassuolo. I blucerchiati, già salvi, vogliono chiudere al meglio la stagione Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 22 maggio 2022) Nerazzurri ancora in corsa per lo scudetto ma devono vincere e sperare nella sconfitta del Milan contro il Sassuolo. I blucerchiati, già salvi, vogliono chiudere al meglio la stagione

Advertising

Inter : ?| QUIZ ? Ci sono 3? nerazzurri che hanno segnato 3? gol nelle sfide contro la @sampdoria. Sapresti dire chi sono?… - Inter : ? | UN GIORNO Preparazione all’ultima sfida del campionato di @SerieA #InterSampdoria! ?? Daremo tutto ?????? - cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - manditinseriea_ : Inter 0-0 Sampdoria Sassuolo 0-0 Milan Kick off! - vivoperlinter : 1' - Inizia la partita a San Siro #InterSampdoria #SerieA #SerieATIM -