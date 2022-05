Inter-Samp, le pagelle di CM: Correa con la sveglia in ritardo. Perisic non stacca mai, Candreva spento (Di domenica 22 maggio 2022) Handanovic 6: Riceve un solo tiro insidioso, quello di Candreva, che però è fuori dallo specchio. Poi Augello prova a fargli vivere... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Handanovic 6: Riceve un solo tiro insidioso, quello di, che però è fuori dallo specchio. Poi Augello prova a fargli vivere...

Advertising

SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Inter : ?? | SAMIR 77'- Ci prova la Samp ma #Handanovic chiude lo specchio nerazzurro ?? #InterSampdoria 3?? - 0?? #FORZAINTER ???? - ansa_liguria : Inter-Samp: Perisic fuori in barella, ovazione San Siro - beatrissxx : RT @corradone91: 2010/11 #CoppaItalia all'#Inter #Juventus zeru tituli Scudetto #Milan #Napoli terzo Una genovese (#Samp) va in #SerieB.… -