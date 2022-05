Highlights e gol Salernitana-Udinese 0-4: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 22 maggio 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Salernitana-Udinese, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Arechi di Salerno avviene l’imponderabile e l’incredibile alla vigilia: i ragazzi di Cioffi sbloccano la partita dopo pochi minuti grazie a Gerard Deulofeu e poi banchettano grazie alle reti di Nestorovski e Udogie. Sul finire di primo tempo Belec para anche un calcio di rigore a Pereyra. Nella ripresa proprio lo stesso Pereyra sigla anche il definitivo 0-4. Poi tutti a guardare il finale di Venezia-Cagliari: lo 0-0 salva la Salernitana-Un finale indimenticabile. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di. Allo stadio Arechi di Salerno avviene l’imponderabile e l’incredibile alla vigilia: i ragazzi di Cioffi sbloccano la partita dopo pochi minuti grazie a Gerard Deulofeu e poi banchettano grazie alle reti di Nestorovski e Udogie. Sul finire di primo tempo Belec para anche un calcio di rigore a Pereyra. Nella ripresa proprio lo stesso Pereyra sigla anche il definitivo 0-4. Poi tutti a guardare il finale di Venezia-Cagliari: lo 0-0 salva la-Un finale indimenticabile. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

