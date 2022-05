Giro d’Italia 2022, Ciccone vince 15esima tappa (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Giulio Ciccone (Trek Segafredo) ha vinto in solitaria dopo una fuga vincente la 15esima tappa del Giro d’Italia 2022, da Rivarolo a Cogne, di 177 chilometri. E’ il terzo successo italiano al Giro d’Italia e per Ciccone è il terzo successo in carriera nella corsa rosa. Il corridore italiano ha chiuso dopo 4h37’41”. Il 28enne corridore abruzzese ha attaccato nell’ascesa finale di 22 km ed è riuscito a staccare i compagni di fuga per arrivare sul traguardo di Cogne in solitaria a braccia alzate. Al secondo posto si è piazzato il colombiano Santiago Buitrago Sanchez della Bahrain Victorius a 1’31”, seguito dallo spagnolo Antonio Pedrero della Movistar a 2’19”, dal britannico Hugh Carthy della EF ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Giulio(Trek Segafredo) ha vinto in solitaria dopo una fugante ladel, da Rivarolo a Cogne, di 177 chilometri. E’ il terzo successo italiano ale perè il terzo successo in carriera nella corsa rosa. Il corridore italiano ha chiuso dopo 4h37’41”. Il 28enne corridore abruzzese ha attaccato nell’ascesa finale di 22 km ed è riuscito a staccare i compagni di fuga per arrivare sul traguardo di Cogne in solitaria a braccia alzate. Al secondo posto si è piazzato il colombiano Santiago Buitrago Sanchez della Bahrain Victorius a 1’31”, seguito dallo spagnolo Antonio Pedrero della Movistar a 2’19”, dal britannico Hugh Carthy della EF ...

