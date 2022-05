Gelmini | “Salvini rispetti dibattito interno a partito che | per il momento | non è il suo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Invito il segretario della Lega, Matteo, a rispettare ilad unche – per il– non è il suo. Ho posto in Forza Italia un tema di linea politica su una posizione che comprendo bene non sia quella di, ma che riguarda la collocazione europeista ed atlantista di Forza Italia. Un problema che evidentemente esiste, visto che per due volte ilè dovuto intervenire a chiarire, a prescindere da me”. Così Mariastella, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, replica al leader della Lega. A chi gli chiedeva delle critiche dial presidente di Fi, Silvio Berlusconi, sulle sue posizioni sul conflitto in Ucraina,aveva risposto: ...