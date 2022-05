Dove finisce la neve (Di domenica 22 maggio 2022) Insieme al ghiaccio, è sempre stata per l’umanità una sorta di oro bianco dai molteplici utilizzi: per l’alimentazione, e poi anche per usi medici, come racconta un nuovo saggio. Oggi il manto nevoso del pianeta è però sempre più ridotto, e le macchine utilizzate per produrre il freddo aumentano il riscaldamento globale. La poetessa americana Emily Dickinson descrisse un fiocco di neve che cadeva leggero fuori dalla sua finestra come un vagabondo indeciso se scavalcare una tettoia o una stradina di campagna. Ora che le temperature del pianeta stanno aumentando, e le nevicate sono sempre più scarse, quel fiocco ci appare ancora più fragile, come un gioiello raro. Il suo valore inestimabile emerge nel saggio L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa (Aboca Edizioni), dello storico dell’alimentazione Alberto Grandi, che si sofferma sul ruolo ... Leggi su panorama (Di domenica 22 maggio 2022) Insieme al ghiaccio, è sempre stata per l’umanità una sorta di oro bianco dai molteplici utilizzi: per l’alimentazione, e poi anche per usi medici, come racconta un nuovo saggio. Oggi il manto nevoso del pianeta è però sempre più ridotto, e le macchine utilizzate per produrre il freddo aumentano il riscaldamento globale. La poetessa americana Emily Dickinson descrisse un fiocco diche cadeva leggero fuori dalla sua finestra come un vagabondo indeciso se scavalcare una tettoia o una stradina di campagna. Ora che le temperature del pianeta stanno aumentando, e le nevicate sono sempre più scarse, quel fiocco ci appare ancora più fragile, come un gioiello raro. Il suo valore inestimabile emerge nel saggio L’incredibile storia dellae della sua scomparsa (Aboca Edizioni), dello storico dell’alimentazione Alberto Grandi, che si sofferma sul ruolo ...

