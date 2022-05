Chiara Nasti: “Scordarmi le serate perché avrò un bambino? Sfigata. Io posso assumere 100 tate”. Così risponde a un commentatore (Di domenica 22 maggio 2022) L’influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni aspettano un bimbo. E fino a qui, niente di nuovo. La coppia ha fatto recentemente parlare di sé per aver scelto di rivelare il sesso del primogenito affittando lo Stadio Olimpico di Roma. Maxischermo e coriandoli in volo per una cifra da capogiro. Dopo le critiche, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 (durò meno di un gatto in tangenziale) si è sfogata dicendo: “Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende Così piccoli che neanche potete immaginare”. Non solo. rispondendo ad alcune domande dei propri follower (2 milioni su Instagram), Nasti si è lasciata andare ad una frase che sta diventando virale sui social. “Le serate le devi scordare almeno per 10 anni. Fai la mamma shh”, le avrebbe scritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) L’influencere il calciatore Mattia Zaccagni aspettano un bimbo. E fino a qui, niente di nuovo. La coppia ha fatto recentemente parlare di sé per aver scelto di rivelare il sesso del primogenito affittando lo Stadio Olimpico di Roma. Maxischermo e coriandoli in volo per una cifra da capogiro. Dopo le critiche, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 (durò meno di un gatto in tangenziale) si è sfogata dicendo: “Disprezzarenon potete avere lo stesso vi rendepiccoli che neanche potete immaginare”. Non solo.ndo ad alcune domande dei propri follower (2 milioni su Instagram),si è lasciata andare ad una frase che sta diventando virale sui social. “Lele devi scordare almeno per 10 anni. Fai la mamma shh”, le avrebbe scritto ...

