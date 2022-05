Calciomercato Napoli, per Ospina è sempre più Real Madrid (Di domenica 22 maggio 2022) Napoli - L' ultima di Insigne , Ghoulam e Malcuit : addii annunciati, certificati. Ma mica soltanto questo: Spezia - Napoli, epilogo del campionato e della stagione tinta d'azzurro, dovrebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 maggio 2022)- L' ultima di Insigne , Ghoulam e Malcuit : addii annunciati, certificati. Ma mica soltanto questo: Spezia -, epilogo del campionato e della stagione tinta d'azzurro, dovrebbe ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato. Mkhitaryan mette Roma e Inter in attesa. E Zielinski attende segnali da Spalletti. La Borsa di Pedu… - claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - sscalcionapoli1 : CdS – Ospina, più Real Madrid che Napoli: rinnovo lontano, si va verso l’addio - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, #Osimhen e #Petagna in bilico: pronti 5 nomi per sostituirli - sscalcionapoli1 : CdS – Il Napoli vuole un’altra ala: spunta Bernardeschi a zero -

Calciomercato Napoli, per Ospina è sempre più Real Madrid NAPOLI - L' ultima di Insigne , Ghoulam e Malcuit : addii annunciati, certificati. Ma mica soltanto questo: Spezia - Napoli, epilogo del campionato e della stagione tinta d'azzurro, dovrebbe rappresentare anche la partita del commiato di David Ospina , portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da ... Firenze torna dove merita. Grazie Fiorentina! Perde 4 - 0 a Torino e dopo 3 giorni vince 5 - 2 a Napoli in Coppa Italia. Perde 0 - 3 in casa con la Lazio e poi elimina l'Atalanta in Coppa Italia in 10 al 90º. Perde 3 partite di fila con ... Corriere dello Sport Calciomercato Milan, Pioli sorride: in arrivo l’attaccante brasiliano Aspettando la gara di oggi, dove il Milan potrebbe coronare oggi il suo sogno, vincendo il suo 19 scudetto, Maldini e Massara pensano però anche al mercato visto che la rosa del Milan dovrà essere rin ... Esposito: "Napoli: prendi il nuovo Fabian Ruiz. Lovato super, piace Bernardeschi" In casa Napoli l'argomento calciomercato continua a farla da padrone. Sono infatti diversi i nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis. - L' ultima di Insigne , Ghoulam e Malcuit : addii annunciati, certificati. Ma mica soltanto questo: Spezia -, epilogo del campionato e della stagione tinta d'azzurro, dovrebbe rappresentare anche la partita del commiato di David Ospina , portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da ...Perde 4 - 0 a Torino e dopo 3 giorni vince 5 - 2 ain Coppa Italia. Perde 0 - 3 in casa con la Lazio e poi elimina l'Atalanta in Coppa Italia in 10 al 90º. Perde 3 partite di fila con ... Calciomercato Napoli, la sorpresa si chiama Berardi! Aspettando la gara di oggi, dove il Milan potrebbe coronare oggi il suo sogno, vincendo il suo 19 scudetto, Maldini e Massara pensano però anche al mercato visto che la rosa del Milan dovrà essere rin ...In casa Napoli l'argomento calciomercato continua a farla da padrone. Sono infatti diversi i nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis.