Cagliari in Serie B, Salernitana salva resta in A (Di domenica 22 maggio 2022) Il Cagliari retrocede in Serie B, la Salernitana si salva e rimane in Serie A. Sono i verdetti delle ultime due partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. La Salernitana ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Ilretrocede inB, lasie rimane inA. Sono i verdetti delle ultime due partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. La...

Advertising

acmilan : Wishing the best of luck, we're sure to see you back in #SerieATIM soon @CagliariCalcio, @GenoaCFC, @VeneziaFC_IT ??… - serieB123 : SerieB Sorpasso per Bellanova: giocherà ancora in Serie A - Olivieri2Va : RT @Patriziapattys: Calciatori Serie A positivi dal 20/12 a fine campionato. -191 positivi comunicati (38% dei calciatori, prevalentement… - iosonorossoblu : @stepami1976 Se questa holding avesse voglia di investire per fare un Cagliari grande in serie A, cioè se potesse f… - Sandrone31 : Pagellone Serie A Milan 9,5 Inter 7,5 Napoli 7 Juve 6,5 Lazio 6,5 Roma 6 Fiorentina 7,5 Atalanta 5 Verona 7,5 Tori… -