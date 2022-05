AVANTI UN ALTRO PURE DI SERA: SU CANALE 5 LE NUOVE PUNTATE CON PAOLO BONOLIS (Di domenica 22 maggio 2022) Domenica 22 maggio, su CANALE 5 in prima SERAta, torna l’appuntamento con «AVANTI un ALTRO! PURE di SERA». Conduce il game-show PAOLO BONOLIS, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti. Nella puntata di questa SERA di AVANTI un ALTRO, le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Campioni e Natura. A rappresentare le due squadre scenderanno in campo Filippo Magnini ed Emanuela Folliero. Tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà la modella ex Madre Natura Cicelys Zelies. Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici, tra ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 22 maggio 2022) Domenica 22 maggio, su5 in primata, torna l’appuntamento con «undi». Conduce il game-show, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti. Nella puntata di questadiun, le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Campioni e Natura. A rappresentare le due squadre scenderanno in campo Filippo Magnini ed Emanuela Folliero. Tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà la modella ex Madre Natura Cicelys Zelies. Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici, tra ...

Advertising

bubinoblog : AVANTI UN ALTRO PURE DI SERA: SU CANALE 5 LE NUOVE PUNTATE CON PAOLO BONOLIS - Droghino : RT @DrogaNostra: Io, se fossi ucraino, mi iscriverei a tutti i possibili concorsi o competizioni quest'anno. The Voice, Amici, Bulli e Pupe… - giovannitundo : RT @tizianacampodon: il silenzio è un dialogo interno portato avanti in un altro modo - mbbelluco : RT @tizianacampodon: il silenzio è un dialogo interno portato avanti in un altro modo - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 22 maggio, su Canale 5 in prime-time, torna l’appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera» -