Armi e giustizia: i partiti si ribellano Governo in bilico e Draghi fa l'equilibrista (Di domenica 22 maggio 2022) Matteo Renzi può non essere simpatico. Ma ha l'innegabile capacità di comprendere meglio di altri il funzionamento del «Palazzo». E così non va presa sottogamba un'affermazione contenuta nel suo ultimo libro, «Il mostro»: «A Palazzo Chigi, oggi, il più politico di tutti è proprio il premier». Si riferiva, l'ex rottamatore, all'imperizia dei più stretti collaboratori di Mario Draghi, colpevoli - a suo dire - di averne vanificato la corsa al Quirinale. A dispetto, appunto, di un «super Mario» che ha l'aspetto algido del tecnico, ma in realtà sa muoversi piuttosto bene nei meccanismi della politica. Un'ultima dimostrazione di quanto sostenuto da Renzi sta in quanto accaduto nelle ultime settimane, nelle quali un Draghi sempre più in difficoltà al cospetto della sua riottosa maggioranza, è andato alla ricerca delle sponde più disparate per restare in ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Matteo Renzi può non essere simpatico. Ma ha l'innegabile capacità di comprendere meglio di altri il funzionamento del «Palazzo». E così non va presa sottogamba un'affermazione contenuta nel suo ultimo libro, «Il mostro»: «A Palazzo Chigi, oggi, il più politico di tutti è proprio il premier». Si riferiva, l'ex rottamatore, all'imperizia dei più stretti collaboratori di Mario, colpevoli - a suo dire - di averne vanificato la corsa al Quirinale. A dispetto, appunto, di un «super Mario» che ha l'aspetto algido del tecnico, ma in realtà sa muoversi piuttosto bene nei meccanismi della politica. Un'ultima dimostrazione di quanto sostenuto da Renzi sta in quanto accaduto nelle ultime settimane, nelle quali unsempre più in difficoltà al cospetto della sua riottosa maggioranza, è andato alla ricerca delle sponde più disparate per restare in ...

