Appello urgente per Alfonso Signorini, lei lo supplica: “Mi dia questa opportunità” (Di domenica 22 maggio 2022) Il conduttore del GF VIP è stato chiamato con urgenza. Lei vuole questa opportunità, la richiesta è accorata e nasce dalla necessità: vuole ripartire Alfonso Signorini (Youtube)Il conduttore del GF VIP, a pochi mesi dalla fine dell’edizione che ha incoronato Jessica Selassié, sta già pensando al prossimo anno e a chi potrebbe andare ad abitare per diversi mesi nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, poi, una nota showgirl ha voluto lanciare al conduttore una richiesta che parte dal cuore. Nel farlo, però, ha lanciato una frecciatina piuttosto infuocata a un grande concorrente di uno dei reality più seguiti d’Italia, lamentandosi di come a certi personaggi venga data visibilità mentre a lei, come ad altri, no. Ecco di chi si tratta. Alfonso Signorini chiamato ... Leggi su ck12 (Di domenica 22 maggio 2022) Il conduttore del GF VIP è stato chiamato con urgenza. Lei vuole, la richiesta è accorata e nasce dalla necessità: vuole ripartire(Youtube)Il conduttore del GF VIP, a pochi mesi dalla fine dell’edizione che ha incoronato Jessica Selassié, sta già pensando al prossimo anno e a chi potrebbe andare ad abitare per diversi mesi nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, poi, una nota showgirl ha voluto lanciare al conduttore una richiesta che parte dal cuore. Nel farlo, però, ha lanciato una frecciatina piuttosto infuocata a un grande concorrente di uno dei reality più seguiti d’Italia, lamentandosi di come a certi personaggi venga data visibilità mentre a lei, come ad altri, no. Ecco di chi si tratta.chiamato ...

Advertising

losservcom : Appello urgente da parte di Avis Comunale Livorno per voce dei volontari e del presidente Matteo Bagnoli… - SalvatorePedon6 : @Telethonitalia APPELLO URGENTE. FACCIO PARTE DELLA UILDM DI PALERMO E STIAMO LOTTANDO PER UN NOSTRO DIRITTO.… - riccardarosso : #hackersItaliani APPELLO URGENTE:Sabotare tutte le fonti energetiche #russe #energiaelettrica sopratutto confluite… - OttaviaDaRe : Appello urgente ??? Tagliate l'erba sulla #Statale14.?????????? Ormai non si vedono più nemmeno i paracarri. Figuriamo… - IleniaGiagnoni : RT @Ale135369961: Questo è un appello urgente di Save the Summer, voi che avete i followers fate rtw, salverete migliaia di persone veramen… -