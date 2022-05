Agnelli ci prova per un giocatore “rinato”: da flop a fenomeno (Di domenica 22 maggio 2022) Andrea Agnelli pensa già alla Juve che verrà e la fascia destra dovrà essere rinforzata con un grande campione della Premier League. Ci sono alcuni presidenti che sono estremamente ambiziosi che hanno voglia costantemente di poter portare la propria squadra sempre ai massimi livelli mondiale, con Andrea Agnelli che è sicuramente uno di quelli che ha dimostrato maggior passione maggiore interesse per le buone sorti della propria squadra, tanto è vero che di recente sta cercando di rinnovare la rosa bianconera per poter cercare di tornare a vincere in Italia e in Europa. Andrea Agnelli Juventus (Ansa Foto)Dopo 9 anni consecutivi è normale che prima o poi ci sarebbe stato un caldo da parte della Juventus, uno scudetto che era diventato davvero una cosa abitudinaria, tanto da non essere nemmeno più troppo festeggiato dalla tifoseria, ma ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 22 maggio 2022) Andreapensa già alla Juve che verrà e la fascia destra dovrà essere rinforzata con un grande campione della Premier League. Ci sono alcuni presidenti che sono estremamente ambiziosi che hanno voglia costantemente di poter portare la propria squadra sempre ai massimi livelli mondiale, con Andreache è sicuramente uno di quelli che ha dimostrato maggior passione maggiore interesse per le buone sorti della propria squadra, tanto è vero che di recente sta cercando di rinnovare la rosa bianconera per poter cercare di tornare a vincere in Italia e in Europa. AndreaJuventus (Ansa Foto)Dopo 9 anni consecutivi è normale che prima o poi ci sarebbe stato un caldo da parte della Juventus, uno scudetto che era diventato davvero una cosa abitudinaria, tanto da non essere nemmeno più troppo festeggiato dalla tifoseria, ma ...

Advertising

FraCer10 : RT @theclaw96: L'unica domanda da fare a mago macs allegri in conferenza post partita è cosa prova ad essere un raccomandato di merda amico… - Luca870320 : RT @theclaw96: L'unica domanda da fare a mago macs allegri in conferenza post partita è cosa prova ad essere un raccomandato di merda amico… - 2309mail : @Boboj29 Ennesima prova vergognosa. Dov'è finito lo spirito bianconero? Ho perso la voglia. Oggi pomeriggio sarò co… - DanielaImpinto : RT @theclaw96: L'unica domanda da fare a mago macs allegri in conferenza post partita è cosa prova ad essere un raccomandato di merda amico… - Cucciolina96251 : RT @theclaw96: L'unica domanda da fare a mago macs allegri in conferenza post partita è cosa prova ad essere un raccomandato di merda amico… -