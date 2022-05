(Di domenica 22 maggio 2022) ROMA – “Il 22 maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’, fino ad allora reato. Una grande conquista di civiltà giunta dopo un lungo percorso. Unche va, da chi vuole riportare indietro le lancette dell’orologio”. E’ quanto afferma, in un post pubblicatosulla sua pagina Facebook ufficiale, la parlamentare del Partito Democratico Laura(foto), ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Aborto, Boldrini: 'Un diritto delle donne che va difeso ancora oggi' - Silvia94581613 : RT @Ferdina66800856: Boldrini ha ampiamente ragione 'Siete illiberali perchè avete votato No al diritto al divorzio, all'aborto, alla fecon… -

L'Opinionista

Lauraa favore dell': "Un diritto delle donne che va difeso ancora oggi" Tutti sanno che l'corrisponde all'interruzione della gravidanza . Corrisponde, nella fattispecie, alla ...così: Il problema, però, è che allaè stato chiesto se la destra guidata da Giorgia ... come si definisce nel suo ultimo parto (per alcuni) letterario. Un titolo che potrebbe esser ... Aborto, Boldrini: “Un diritto delle donne che va difeso ancora oggi” ROMA – “Il 22 maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’aborto, fino ad allora reato ... la parlamentare del Partito Democratico Laura Boldrini (foto), ex presidente della ...ROMA – Laura Boldrini è a favore dell'aborto: “Il 22 maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’aborto, fino ad allora reato.