WTA Rabat 2022, Martina Trevisan vince il primo titolo in carriera nel circuito maggiore! (Di sabato 21 maggio 2022) Il torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, ha appena visto concludersi la finale del main draw di singolare: Martina Trevisan si è aggiudicata il primo titolo in carriera nel circuito maggiore liquidando in un’ora e mezza di gioco la statunitense Claire Liu, battuta con il punteggio eloquente di 6-2 6-1. Nel primo set fioccano i break point: soltanto la statunitense, nel terzo gioco, pur finito ai vantaggi, non ne concede all’avversaria. Trevisan però è cinica, e vince i punti più importanti, e così dall’1-2 centra una serie di cinque giochi che fa da preludio alla fine del primo parziale sul 6-2 dopo 55 minuti. La seconda partita vede Trevisan dominare la contesa, nonostante l’azzurra ... Leggi su oasport (Di sabato 21 maggio 2022) Il torneo WTA 250 di, in Marocco, ha appena visto concludersi la finale del main draw di singolare:si è aggiudicata ilinnelmaggiore liquidando in un’ora e mezza di gioco la statunitense Claire Liu, battuta con il punteggio eloquente di 6-2 6-1. Nelset fioccano i break point: soltanto la statunitense, nel terzo gioco, pur finito ai vantaggi, non ne concede all’avversaria.però è cinica, ei punti più importanti, e così dall’1-2 centra una serie di cinque giochi che fa da preludio alla fine delparziale sul 6-2 dopo 55 minuti. La seconda partita vededominare la contesa, nonostante l’azzurra ...

