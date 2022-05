Vaiolo delle scimmie: altri due casi confermati in Italia (Di sabato 21 maggio 2022) Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di Vaiolo delle scimmie negli ultimi giorni. Lo riferisce l’Oms precisando che si tratta di Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Al di là dei Paesi dove il virus è endemico, casi recenti sono stati riportati anche in Australia, Canada e Stati Uniti. I recenti casi di Vaiolo delle scimmie in Europa sono “atipici per diverse ragioni”, rende noto Hans Kluge, direttore dell’Oms per l’Europa. “In primo luogo – spiega – perché tutti tranne uno di questi casi non hanno relazioni con viaggi in aree dove il Vaiolo delle scimmie è endemico, cioè in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registratodinegli ultimi giorni. Lo riferisce l’Oms precisando che si tratta di Belgio, Francia, Germania,, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Al di là dei Paesi dove il virus è endemico,recenti sono stati riportati anche in Australia, Canada e Stati Uniti. I recentidiin Europa sono “atipici per diverse ragioni”, rende noto Hans Kluge, direttore dell’Oms per l’Europa. “In primo luogo – spiega – perché tutti tranne uno di questinon hanno relazioni con viaggi in aree dove ilè endemico, cioè in ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - AneAntone : RT @DatabaseItalia: UN REPORT DEL 2021 PREVEDEVA L’EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE PER IL 15 MAGGIO 2022. Le società coinvolte hanno ricev… - Luna56831547 : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… -