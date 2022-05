Uomini e Donne, Luca e Veronica hanno scelto: la reazione dei corteggiatori rifiutati (Di sabato 21 maggio 2022) Com’è noto a chi segue le anticipazioni riguardanti le registrazione di Uomini e Donne, negli scorsi giorni sia Luca Salatino che Veronica Rimondi hanno fatto la loro scelta, caduta rispettivamente su Soraia Allam Ceruti e su Matteo Farnea. Ma come hanno reagito i due corteggiatori che non sono stati la scelta dei tronisti, ovvero Lilly Salatino e Andrea Della Cioppa? I due ragazzi hanno avuto atteggiamenti completamente diversi, quasi opposti. Se infatti Andrea ha incassato con rassegnazione il “no” di Veronica, affermando di aspettarselo e lasciando chiaramente intendere che secondo lui tra la ragazza e Matteo non durerà molto, molto diversa è stata la reazione di Lilly. La trentenne romana, chiaramente molto presa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) Com’è noto a chi segue le anticipazioni riguardanti le registrazione di, negli scorsi giorni siaSalatino cheRimondifatto la loro scelta, caduta rispettivamente su Soraia Allam Ceruti e su Matteo Farnea. Ma comereagito i dueche non sono stati la scelta dei tronisti, ovvero Lilly Salatino e Andrea Della Cioppa? I due ragazziavuto atteggiamenti completamente diversi, quasi opposti. Se infatti Andrea ha incassato con rassegnazione il “no” di, affermando di aspettarselo e lasciando chiaramente intendere che secondo lui tra la ragazza e Matteo non durerà molto, molto diversa è stata ladi Lilly. La trentenne romana, chiaramente molto presa ...

