“Un dolore che non si supera”. Mara Venier affranta per quella perdita, non riesce a dimenticare (Di sabato 21 maggio 2022) Mara Venier, il dolore è troppo forte ancora oggi per una perdita che inevitabilmente le ha segnato la sua vita. Proprio poche ore fa ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram ufficiale, insieme al compagno di una persona che se n’è andato via per sempre lasciando tutti nella tristezza più profonda. Non è facile per lei andare completamente avanti perché il ricordo di quest’uomo tanto importante per la conduttrice continua ad esserci e pensare che non ci sia più le fa troppo male. Prima di dirvi tutto su Mara Venier e il suo dolore sempre vivo, nei giorni scorsi è uscita fuori una notizia riguardante Domenica In, che sarà trasmessa anche di sera. Primo appuntamento con le gran risate della zia, venerdì 27 maggio. Naturalmente il canale è sempre quello: ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022), ilè troppo forte ancora oggi per unache inevitabilmente le ha segnato la sua vita. Proprio poche ore fa ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram ufficiale, insieme al compagno di una persona che se n’è andato via per sempre lasciando tutti nella tristezza più profonda. Non è facile per lei andare completamente avanti perché il ricordo di quest’uomo tanto importante per la conduttrice continua ad esserci e pensare che non ci sia più le fa troppo male. Prima di dirvi tutto sue il suosempre vivo, nei giorni scorsi è uscita fuori una notizia riguardante Domenica In, che sarà trasmessa anche di sera. Primo appuntamento con le gran risate della zia, venerdì 27 maggio. Naturalmente il canale è sempre quello: ...

Advertising

OndeFunky : 'Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e in tutto questo rumore a volte basta una canzone anche… - elenabonetti : Un dolore indicibile. Sono vicina alle famiglie e alla comunità aquilana per la tragedia che li ha colpiti. Seguiam… - santegidionews : Oggi #16maggio, la Comunità di Sant'Egidio prega per la #PACE .Perchè cessi ogni dolore nei paesi colpiti da guerra… - fedealice33 : @SimoPillon @ScegliAmoLaVita 'Non commettere atti che non siano puri Cioè non disperdere il seme Feconda una donna… - ultimora_pol : #Italia Silvio #Berlusconi: 'Non posso che condividere il dolore per le tragiche immagini che arrivano dall'Ucraina.' @ultimora_pol24 -