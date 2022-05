Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Greco: “Migliaia di casi? Fantascienza mediatica” (Di sabato 21 maggio 2022) “E’ solo Fantascienza mediatica quella di chi prevede Migliaia e Migliaia di casi di Vaiolo delle scimmie”. Ne è convinto l’epidemiologo Donato Greco, oggi consulente Oms ed ex membro del Cts nella crisi Covid, che disegnando, all’Adnkronos Salute, uno scenario plausibile, ridimensiona “allarmismi e panico ingiustificato”. E sostiene che in questa circostanza bisogna solo fare “una sorveglianza attiva molto approfondita con immediato isolamento del virus e soprattutto caratterizzazione genomica degli isolati virali”. Perché – osserva – “dopo la pandemia qualsiasi allarme infettivo giustamente va preso sul serio e serve attenzione, visto che prima del Covid molto era stato trascurato, ma che ci sia panico da parte della popolazione e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) “E’ soloquella di chi prevededidi”. Ne è convinto l’epidemiologo Donato, oggi consulente Oms ed ex membro del Cts nella crisi Covid, che disegnando, all’Adnkronos Salute, uno scenario plausibile, ridimensiona “allarmismi e panico ingiustificato”. E sostiene che in questa circostanza bisogna solo fare “una sorveglianza attiva molto approfondita con immediato isolamento del virus e soprattutto caratterizzazione genomica degli isolati virali”. Perché – osserva – “dopo la pandemia qualsiasi allarme infettivo giustamente va preso sul serio e serve attenzione, visto che prima del Covid molto era stato trascurato, ma che ci sia panico da parte della popolazione e ...

