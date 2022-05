Temptation Island addio per sempre, Maria ha deciso (Di sabato 21 maggio 2022) Temptation Island: quest’anno non andrà in onda il reality dell’estate. Ma cosa succederà alla trasmissione di Canale 5? Come ogni anno, molti fan aspettavano l’inizio dell’estate per vedere nuovamente il reality Temptation Island. Ma dopo circa 8 anni questo non avverrà. Sul web era iniziata a circolare la voce che forse sarebbe potuto andare in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 21 maggio 2022): quest’anno non andrà in onda il reality dell’estate. Ma cosa succederà alla trasmissione di Canale 5? Come ogni anno, molti fan aspettavano l’inizio dell’estate per vedere nuovamente il reality. Ma dopo circa 8 anni questo non avverrà. Sul web era iniziata a circolare la voce che forse sarebbe potuto andare in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ssaab___ : @tessxedit stavano montando le clip di temptation island e hanno confuso i titoli palese - Cody__Allen : @TaliaSplendente Amo non avremo neanche temptation island... - infoitcultura : Temptation Island cancellato per sempre: “Non tornerà più in tv” - infoitcultura : Addio a Temptation Island: 'Non tornerà più in tv' - infoitcultura : Temptation Island, addio definitivo: perché non andrà mai più in onda -