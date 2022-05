Pioli, il Milan finora è stato il migliore (Di sabato 21 maggio 2022) "Siamo stati i migliori sino ad oggi, sicuramente. Ma dobbiamo esserlo fino a domani. Abbiamo lavorato con serenità ed attenzione. Non conta mai quello che hai fatto fino a ieri ma quello che farai ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) "Siamo stati i migliori sino ad oggi, sicuramente. Ma dobbiamo esserlo fino a domani. Abbiamo lavorato con serenità ed attenzione. Non conta mai quello che hai fatto fino a ieri ma quello che farai ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le parole di Stefano #Pioli prima di #SassuoloMilan - AntoVitiello : #Milan a un punto dallo scudetto, #Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' (dazn) #MilanAtalanta - cmdotcom : #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ????: 'Lo sport è competizione, chi ha giocato contro di noi ha dato il massimo:… - PippoCurci : RT @theMilanZone_: ??#Pioli: “Nella mia carriera non mi sono mai sentito così amato come qui al #Milan” #SassuoloMilan -