Le spiagge fuorilegge e la democrazia in vacanza

(Di sabato 21 maggio 2022) Lo scontro sulle concessioni balneari è l’eterno ritorno dell’identico, che riparte ogni volta dallo stesso punto, da un’impellente urgenza e finisce ogni volta allo stesso modo, con un imprescindibile rinvio. La decantazione di un problema fino alla sua putrefazione. L’Italia politica in purezza, insomma. E italianissime sono anche le forme di questa rappresentazione: un po’ sceneggiata e un po’ melodramma, un po’ commedia dell’arte e un po’ commedia all’italiana. La storia è più o meno nota, ma vale la pena di ricapitolarla, perché pure gli equivoci e i falsi, di cui è disseminato il racconto di questa catastrofe annunciata, dicono qualcosa di chiaro e di vero del nostro dibattito democratico. In Italia si sa quante sono le concessioni balneari per attività turistico-ricreative, circa trentamila e si sa quanto fruttano ai comuni per canoni di concessione, circa cento milioni l’anno. ...