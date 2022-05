Le ritorsioni di Putin e il pieno di gas dell’Italia, un aspetto della guerra da non sottovalutare (Di sabato 21 maggio 2022) Negli anni ’60 in Italia debuttò l’abbigliamento già confezionato che in Francia aveva esordito con la definizione prêt-à-porter. Si assistette così a una significativa rivoluzione del costume, soprattutto quello maschile. La pubblicità televisiva di un noto marchio del settore concludeva affermando che è la cura dei particolari che fa la differenza tra cose e comportamenti di qualità e i loro corrispondenti generici. I mezzi dell’informazione, per la precisione solo un ristretto gruppo di essi, nelle ultime ore non si sono limitati a dar notizie dettagliate sulle efferatezze che l’Armata Rossa sta continuando a commettere in Ucraina, affinando sempre più la sua crudeltà. Hanno anche informato gli italiani che in aprile il Paese ha ritirato dalla Gazprom un quantitativo di gas quattro volte superiore a quello che aveva ricevuto a febbraio. Un comportamento del genere, in tempi normali, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 maggio 2022) Negli anni ’60 in Italia debuttò l’abbigliamento già confezionato che in Francia aveva esordito con la definizione prêt-à-porter. Si assistette così a una significativa rivoluzione del costume, soprattutto quello maschile. La pubblicità televisiva di un noto marchio del settore concludeva affermando che è la cura dei particolari che fa la differenza tra cose e comportamenti di qualità e i loro corrispondenti generici. I mezzi dell’informazione, per la precisione solo un ristretto gruppo di essi, nelle ultime ore non si sono limitati a dar notizie dettagliate sulle efferatezze che l’Armata Rossa sta continuando a commettere in Ucraina, affinando sempre più la sua crudeltà. Hanno anche informato gli italiani che in aprile il Paese ha ritirato dalla Gazprom un quantitativo di gas quattro volte superiore a quello che aveva ricevuto a febbraio. Un comportamento del genere, in tempi normali, ...

