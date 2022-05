L’auto sfonda le barriere della pista dell’aeroporto e cade in mare, morto un uomo: “Una tragedia” (Di sabato 21 maggio 2022) Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto la scorsa notte all’aeroporto di Genova. Un dipendente dello scalo di 50 anni, è caduto in mare con un’auto durante un’ispezione di routine della pista di volo in corrispondenza dell’estremità ovest, verso Pegli. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe sfondato una barriera della posta 10 per poi cadere in mare. La vittima dell’incidente si chiamava Sergei Robbiano e lascia due figli. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Si è cercato in tutti i modi di salvare il 50enne: sono intervenuti anche i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazione della Capitaneria di Porto, che hanno localizzato il mezzo e recuperato il 50enne, quando purtroppo era già ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto la scorsa notte all’aeroporto di Genova. Un dipendente dello scalo di 50 anni, è caduto incon un’auto durante un’ispezione di routinedi volo in corrispondenza dell’estremità ovest, verso Pegli. Stando alle prime ricostruzioni l’avrebbeto una barrieraposta 10 per poire in. La vittima dell’incidente si chiamava Sergei Robbiano e lascia due figli. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Si è cercato in tutti i modi di salvare il 50enne: sono intervenuti anche i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazioneCapitaneria di Porto, che hanno localizzato il mezzo e recuperato il 50enne, quando purtroppo era già ...

