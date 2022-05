Juventus, dall’Inghilterra: “Bianconeri su Pulisic del Chelsea” (Di sabato 21 maggio 2022) La Juventus sembrerebbe interessata all’acquisto del cartellino di Christian Pulisic, esterno d’attacco attualmente in forza al Chelsea. Il calciatore statunitense, ex Borussia Dortmund, ha fatto per diverso tempo la fortuna dei londinesi, sebbene attualmente non sia costantemente tra le grazie del tecnico Thomas Tuchel. Per questo motivo e per la mancanza della titolarità certa, Pulisic sarebbe scontento e la Juventus alla porta per poter rinforzare il suo reparto offensivo; il tutto riportato dall’autorevole ‘The Guardian’, testata britannica tra le più lette in Inghilterra. L’entourage che cura gli interessi del calciatore ha chiesto concretamente alla società di valutare le offerte per un’imminente cessione; da valutare l’effettiva richiesta del Chelsea, adesso con una nuova ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Lasembrerebbe interessata all’acquisto del cartellino di Christian, esterno d’attacco attualmente in forza al. Il calciatore statunitense, ex Borussia Dortmund, ha fatto per diverso tempo la fortuna dei londinesi, sebbene attualmente non sia costantemente tra le grazie del tecnico Thomas Tuchel. Per questo motivo e per la mancanza della titolarità certa,sarebbe scontento e laalla porta per poter rinforzare il suo reparto offensivo; il tutto riportato dall’autorevole ‘The Guardian’, testata britannica tra le più lette in Inghilterra. L’entourage che cura gli interessi del calciatore ha chiesto concretamente alla società di valutare le offerte per un’imminente cessione; da valutare l’effettiva richiesta del, adesso con una nuova ...

