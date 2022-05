I governi durano poco ma i partiti ancora meno (Di sabato 21 maggio 2022) Nella Prima Repubblica (cosiddetta) abbiamo avuto per quarant’anni una notevole instabilità dei governi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Nella Prima Repubblica (cosiddetta) abbiamo avuto per quarant’anni una notevole instabilità dei... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

pino616gmailco1 : I Dirigenti pubblici permangono 40 anni sempre sulla stessa poltrona mentre i governi durano in media un anno e mez… - MicheleTeso7 : @biondi_danilo @MariaRossanaSa3 @matteosalvinimi A me piacciono i governi eletti con poteri e che durano 5 anni.Mi… - OrazeroO : @2021Reinvictus @PipinoilBreve20 @jacopo_iacoboni No, il problema non è la legge elettorale, ne abbiamo viste all'o… - Giammy3195 : @PiergiuseppeEs1 @the_highsparrow @vito_cozzi @ultimora_pol La durata dei governi non si impone dall'alto, i govern… - ventitrer : @WILCHE91 @IcardaLu @pinapic @pdnetwork Nicola, i nostri Governi durano quanto i gatti sull’Aurelia. E i governi li… -