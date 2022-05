Giro d’Italia 2022, classifica e ordine di arrivo quattordicesima tappa: vince Yates, Nibali quarto (Di sabato 21 maggio 2022) La classifica e l’ordine di arrivo della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Santena a Torino dopo 147 chilometri. La vittoria è andato a Simon Yates, che ha anticipato tutti nel finale al termine di una giornata davvero spettacolare. Secondo posto per Jai Hindley e terzo per Richard Carapaz, nuova maglia rosa. quarto posto per un vincenzo Nibali in grandissimo spolvero, davanti a Domenico Pozzovivo. La cronaca – Partenza al fulmicotone nel gran caldo di questa giornata piemontese, con la fuga che praticamente non prende mai il largo. Servono almeno 40 chilometri per far andare in avanscoperta dodici uomini: Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Filippo Zana ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Lae l’didelladel, da Santena a Torino dopo 147 chilometri. La vittoria è andato a Simon, che ha anticipato tutti nel finale al termine di una giornata davvero spettacolare. Secondo posto per Jai Hindley e terzo per Richard Carapaz, nuova maglia rosa.posto per unnzoin grandissimo spolvero, davanti a Domenico Pozzovivo. La cronaca – Partenza al fulmicotone nel gran caldo di questa giornata piemontese, con la fuga che praticamente non prende mai il largo. Servono almeno 40 chilometri per far andare in avanscoperta dodici uomini: Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Filippo Zana ...

