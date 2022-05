Gdf Catania, contrasto al traffico illecito di rifiuti (Di sabato 21 maggio 2022) Catania – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania, all’esito di un servizio volto al contrasto del traffico illecito di rifiuti in provincia di Catania, hanno sottoposto a sequestro circa 4 mila tonnellate di rifiuti non conformi e illecitamente trattati.L’attività repressiva è iniziata a seguito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria svolti dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania che hanno acquisito, anche grazie a una efficace attività informativa, elementi probatori per delineare l’esistenza di un traffico illecito di rifiuti, in particolare nella filiera di trattamento e lavorazione di vetro, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 21 maggio 2022)– I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di, all’esito di un servizio volto aldeldiin provincia di, hanno sottoposto a sequestro circa 4 mila tonnellate dinon conformi e illecitamente trattati.L’attività repressiva è iniziata a seguito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria svolti dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria diche hanno acquisito, anche grazie a una efficace attività informativa, elementi probatori per delineare l’esistenza di undi, in particolare nella filiera di trattamento e lavorazione di vetro, ...

