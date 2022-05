Ascolti tv 20 maggio 2022: Ilary Blasi batte l’ultima di Carlo Conti, che incorona Isoladellerose. Crozza corre con Nuzzi. Torino-Roma non disturba (Di sabato 21 maggio 2022) Ascolti Tv al top: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,317 milioni di spettatori con il 23,2%. Tg1 4,175 milioni di spettatori e 26,24%. Su Canale5 Tg5 3,199 milioni e 19,76%, Striscia la Notizia a 3,160 milioni e 16,9% Con il calcio presente, ma a disturbare molto moderatamente (Torino-Roma ha avuto 290mila spettatori su Dazn ABS, mentre Cosenza-Vicenza dei play out di Serie B, che ha salvato i calabresi è arrivata a 72 mila su Sky), alla sera si è riproposta una sfida oramai consolidata nella griglia generalista di venerdì 20 maggio del 2022. Su Rai1 è andato in onda l’ultimo appuntamento con The Band, il format sotto le attese con Carlo Conti alla conduzione. E per rendergli la vita difficile Canale5 ha utilizzato sempre l’Isola dei Famosi. Gli ... Leggi su tvzoom (Di sabato 21 maggio 2022)Tv al top: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,317 milioni di spettatori con il 23,2%. Tg1 4,175 milioni di spettatori e 26,24%. Su Canale5 Tg5 3,199 milioni e 19,76%, Striscia la Notizia a 3,160 milioni e 16,9% Con il calcio presente, ma are molto moderatamente (ha avuto 290mila spettatori su Dazn ABS, mentre Cosenza-Vicenza dei play out di Serie B, che ha salvato i calabresi è arrivata a 72 mila su Sky), alla sera si è riproposta una sfida oramai consolidata nella griglia generalista di venerdì 20del. Su Rai1 è andato in onda l’ultimo appuntamento con The Band, il format sotto le attese conalla conduzione. E per rendergli la vita difficile Canale5 ha utilizzato sempre l’Isola dei Famosi. Gli ...

