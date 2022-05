Adani | “Spalletti avrebbe potuto avere più coraggio | vi spiego C’è una cosa che è mancata per lo Scudetto”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 maggio 2022) L’ex giocatore e opinionista Leleha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Countdown. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli quando doveva confermarsi non c’è riuscito. La stagione va vista in maniera positiva nel complesso, ma per le opportunità sprecate lascia molto l’amaro in bocca. Per lunghi tratti era meritevole di arrivare davanti a tutti, ma spesso – soprattutto al Maradona – non si è confermata. Per qualità di calciatorimeritato, anche più del Milan. Inter, Juventus e Napoli erano molto avanti rispetto ai rossoneri che avevano come obiettivo Champions. Se oggi possono vincere lo, gli va dato merito”. Poconell’osare con Mertens e Osmihen insieme in campo? “Alla luce di quello che ...