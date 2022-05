Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Europa: la situazione dal Portogallo al Regno Unito (Di venerdì 20 maggio 2022) aumentano i caso di Vaiolo delle scimmie in Europa. Oltre ai tre casi confermati in Italia, sono stati registrati contagi in Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Portogallo. L’Istituto Superiore di Sanità ha riferito che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha attivato un sistema di allerta a livello europeo. Un portavoce della Commissione europea ha detto, durante il briefing quotidiano con la stampa, che l’Ecdc «pubblicherà all’inizio della prossima settimana la valutazione dei rischi con ulteriori informazioni utili per la Commissione per gli Stati membri». Ecco la situazione Paese per Paese. May 19, 2022 Spagna, 7 casi confermati e ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022)i caso diin. Oltre ai treconfermati in Italia, sono stati registrati contagi in Germania, Spagna, Francia,. L’Istituto Superiore di Sanità ha riferito che il Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc) ha attivato un sistema di allerta a livello europeo. Un portavoce della Commissione europea ha detto, durante il briefing quotidiano con la stampa, che l’Ecdc «pubblicherà all’inizio della prossima settimana la valutazione dei rischi con ulteriori informazioni utili per la Commissione per gli Stati membri». Ecco laPaese per Paese. May 19, 2022 Spagna, 7confermati e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - DrogaNostra : RT @ilmarziano1: Il vaiolo delle scimmie è colpa del buco nello zoo. - SoniAlwaySeen : RT @IlariaBifarini: Evitiamo di assecondare anche la ridicola e grottesca narrazione del vaiolo delle scimmie che il mainstream prezzolato… -