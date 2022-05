Ultime Notizie – 730 precompilato online 2022 | ora si può delegare

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dalè possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio del 730. Una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate in una nota. La novità delè la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamentetramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Mosca:?«La #Svezia convochi #referendum sull'adesione alla #Nato, il sostegno è basso» - VesuvioLive : Casandrino, macelleria rubava energia elettrica dal 2018: danno da 30mila euro - cielorossonero : RT @Milannews24_com: #Milan, l’offerta di #RedBird - sole24ore : ?? #Mosca:?«La #Svezia convochi #referendum sull'adesione alla #Nato, il sostegno è basso» - ilFattoMolfetta : RIMORCHIATORE AFFONDATO: CONTINUANO LE RICERCHE DEI DUE DISPERSI DI MOLFETTA -

Il Sole 24 ORE

Terza guerra mondiale,/ Ucraina, Zelensky: "inferno nel Donbass" DAVID PETRAEUS: "IL DANNO IRREVERSIBILE DI PUTIN" Secondo l'ex generale in Iraq, la Russia non solo è destinata a ...... in attesa diconfortanti. Per i tifosi dell' Inter sarà una domenica di passione, ma nel frattempo c'è da fare i conti anche con i rumors e le indiscrezioni di calciomercato. Lenews ... Ucraina ultime notizie. Zelensky: «Nel Donbass è un inferno». Azovstal, vice comandante Azov ... Poste Italiane comunica che da giovedì 19 maggio è attivo un nuovo sportello automatico Postamat nel comune di Cerro al Lambro. Lo sportello, dotato di una tecnologia di ultima generazione, si trova a ...I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione ...