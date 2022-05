Tommaso Zorzi “smonta” Chiara Nasti in maniera perfetta | il commento sul gender reveal party

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 20 maggio 2022) Per la serie: “insegnami la vita”, il conduttore di “Questa è casa mia” e “Tailor Made”, ha commentato – in modo perfetto – il discussodiL’influencer, con la solita sobrietà che la contraddistingue, ha “prenotato” lo Stadio Olimpico per svelare pubblicamente il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.