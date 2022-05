Terremoto | Mattarella | ' riconoscenza a Protezione civile'

(Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "Anche il sisma del 2012 ha messo ancora una volta alla prova l'impegno della, nel soccorso di emergenza, nell'assistenza, nelle complesse attività di messa in sicurezza, nei vari interventi. Vorrei rinnovare, anche qui, alla nostral'apprezzamento e laper l'opera che svolge con tanta dedizione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dalche colpì l'Emilia Romagna.

Il presidente della Repubblica, Sergio, è in Emilia, in visita oggi a Medolla e Finale Emilia per il decimo anniversario delche il 20 maggio 2012 sconvolse la regione.al teatro Facchini di Medolla è stato salutato da centinaia di bambini delle scuole che sventolano bandierine tricolore e gridano '...Rinnovo alla nostra Protezione Civile l'apprezzamento e la riconoscenza per l'opera che svolge con tanta dedizione" ha detto. "Quelha colpito una delle aree più produttive del ...Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) – “I comuni di questo territorio hanno reagito con laboriosità, con il desiderio di rinascita, con la solidarietà che li accompagna, i sentimenti più forti per affron ...Medolla (Mo), 20 mag. "L'accoglienza, che anche nei comuni colpiti dal sisma 2012, è stata offerta alle famiglie, alle donne e ai ragazzi ucraini in fuga da que ...