Spid per tutti i dipendenti pubblici: inizia la selezione dei fornitori (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato un avviso per selezionare manifestazioni d'interesse per la fornitura gratuita dell'identità digitale Spid ai dipendenti pubblici che ne faranno richiesta. L'avviso è rivolto ai gestori di identità Spid, accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), che forniranno le identità digitali necessarie per accedere ai servizi online. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio. Gli operatori dovranno allegare alla manifestazione d'interesse una scheda descrittiva della proposta, specificando le modalità per il riconoscimento degli utenti; gli strumenti per il monitoraggio delle adesioni al servizio e la reportistica per il Dipartimento; il termine temporale per l'erogazione delle identità digitali. Questo il commento del ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato un avviso per selezionare manifestazioni d'interesse per la fornitura gratuita dell'identità digitaleaiche ne faranno richiesta. L'avviso è rivolto ai gestori di identità, accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), che forniranno le identità digitali necessarie per accedere ai servizi online. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio. Gli operatori dovranno allegare alla manifestazione d'interesse una scheda descrittiva della proposta, specificando le modalità per il riconoscimento degli utenti; gli strumenti per il monitoraggio delle adesioni al servizio e la reportistica per il Dipartimento; il termine temporale per l'erogazione delle identità digitali. Questo il commento del ...

