Si ubriacava e picchiava la compagna fino a trascinarla fuori dall' auto per il collo | condannato 23enne

(Di venerdì 20 maggio 2022) PERGOLA - Trascinatae presa per il. Finisce a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate: ieri la sentenza davanti al Tribunale collegiale di Pesaro. Il fatto riguarda una ...

Advertising

Altalex

PERGOLA - Trascinata fuori dall'auto e presa per il collo. Finisce a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate: ieri la sentenza davanti al Tribunale collegiale di Pesaro. Il fatto riguarda una ...PERGOLA - Trascinata fuori dall'auto e presa per il collo. Finisce a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate: ieri la sentenza davanti al Tribunale collegiale di Pesaro. Il fatto riguarda una ... Il matrimonio forzato integra una violenza di genere: sì alla protezione internazionale PERGOLA - Trascinata fuori dall’auto e presa per il collo. Finisce a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate: ieri la sentenza davanti al Tribunale collegiale di Pesaro. Il ...