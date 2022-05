Scudetto all'ultimo miglio: Inter sul velluto contro la Sampdoria, Milan a 1,42 con il Sassuolo (Di venerdì 20 maggio 2022) Novanta minuti facili per betting analyst e scommettitori, ma forse i più impegnativi della stagione per Inter e Milan nella volata finale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Novanta minuti facili per betting analyst e scommettitori, ma forse i più impegnativi della stagione pernella volata finale...

Advertising

gippu1 : Dopo 12 anni uno scudetto tornerà a essere assegnato all'ultima giornata (non succedeva dal 2010). In coda il Venez… - donnie_darko82 : RT @tonyxofan: Mio padre: “Ahahahahahahah Paul Singer allo stadio per una partita scudetto, siete proprio dei provinciali.” Se se lo stesse… - milanistasnob : Faccia di chi perde lo scudetto all’ultima giornata - _internelcuore_ : Passo da :'vabbè ormai lo scudetto è perso è stato bello crederci fino all' ultimo' a: ' Chissà se Santa Rita ci ai… - GarboeK : Come parlano della big che ha fallito la stagione vs come parlano della squadra che gioca meglio, ha vinto due copp… -