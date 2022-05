Roma, banda dei Rolex in azione con due rapine-lampo: 110 mila euro in mezz’ora (Di venerdì 20 maggio 2022) Li avevano puntati, forse conoscevano le loro abitudini, sapevano di andare a colpo sicuro. E in effetti, così è stato perché ieri, intorno all’ora di pranzo, due malviventi hanno derubato due uomini, a distanza di poco tempo, e sono ritornati a casa con un bel bottino. E con due orologi preziosi. Il primo colpo in via Benaco Intorno alle 13.10 di ieri, in via Benaco, un commercialista, classe 1966, ha allertato la Polizia perché poco prima era stato derubato. Agli agenti l’uomo ha raccontato di essere stato aggredito da due soggetti, entrambi con volto travisato, gli stessi che poi gli hanno portato via un Rolex dal valore di circa 10.000 euro. Prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter Honda SH. La seconda rapina in Piazza Ungheria Forse non contenti e soddisfatti poco dopo, intorno alle 13.25, un altro uomo è stato derubato. Questa volta in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Li avevano puntati, forse conoscevano le loro abitudini, sapevano di andare a colpo sicuro. E in effetti, così è stato perché ieri, intorno all’ora di pranzo, due malviventi hanno derubato due uomini, a distanza di poco tempo, e sono ritornati a casa con un bel bottino. E con due orologi preziosi. Il primo colpo in via Benaco Intorno alle 13.10 di ieri, in via Benaco, un commercialista, classe 1966, ha allertato la Polizia perché poco prima era stato derubato. Agli agenti l’uomo ha raccontato di essere stato aggredito da due soggetti, entrambi con volto travisato, gli stessi che poi gli hanno portato via undal valore di circa 10.000. Prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter Honda SH. La seconda rapina in Piazza Ungheria Forse non contenti e soddisfatti poco dopo, intorno alle 13.25, un altro uomo è stato derubato. Questa volta in ...

