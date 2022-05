Rifiuti: Salvini, 'non si può mettere in discussione Governo per termovalorizzatore' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Oggi ho letto l'intervista di un parlamentare Cinquestelle che dice che sono disposti a mettere in discussione il Governo se insisteremo sulla necessità di un termovalorizzatore a Roma. Io dico che non ne basta uno, penso alla Sicilia, alla Campania, in un momento di crisi energetica i Rifiuti devono diventare energia, calore, ricchezza. mettere in discussione il Governo perchè non si vuole trasformare in energia i Rifiuti che abbandonano nelle strade romane mi sembra veramente fuori dal mondo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. "Se uno nel 2022 dice se fate il termovalorizzatore a Roma noi non ci stiamo... ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Oggi ho letto l'intervista di un parlamentare Cinquestelle che dice che sono disposti ainilse insisteremo sulla necessità di una Roma. Io dico che non ne basta uno, penso alla Sicilia, alla Campania, in un momento di crisi energetica idevono diventare energia, calore, ricchezza.inilperchè non si vuole trasformare in energia iche abbandonano nelle strade romane mi sembra veramente fuori dal mondo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. "Se uno nel 2022 dice se fate ila Roma noi non ci stiamo... ...

