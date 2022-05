Rabat: Trevisan batte Bronzetti e centra la sua 1ª finale (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle semifinali del WTA 250 in terra marocchina la tennista toscana supera in due set la romagnola in un inedito derby tricolore. Nell’altra sfida la statunitense Liu beneficia del forfait per infortunio dell’ungherese Bondar, quinta favorita del seeding Leggi su federtennis (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle semifinali del WTA 250 in terra marocchina la tennista toscana supera in due set la romagnola in un inedito derby tricolore. Nell’altra sfida la statunitense Liu beneficia del forfait per infortunio dell’ungherese Bondar, quinta favorita del seeding

Advertising

ArmandoSoave85 : Rabat - Martina Trevisan vs Lucia Bronzetti 6-3, 6-3 Prima finale WTA. @MartinaTrevisa3 ?????? - gpmonaco76 : RT @WeAreTennisITA: IN FINALE VA MARTINA ?? In Marocco, Martina Trevisan batte Lucia Bronzetti per 6-3 6-3 e raggiunge la finale del torneo… - FansTrevisan : Rabat - Martina Trevisan vs Lucia Bronzetti 6-3, 6-3 Prima finale WTA. Bravissima @MartinaTrevisa3 - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: 1^ finale in carriera per una meravigliosa Martina Trevisan. Battuta a Rabat per 63 63 Lucia Bronzetti che comunque si… - livetennisit : WTA 250 Rabat: Martina Trevisan batte Lucia Bronzetti nel derby e conquista la prima finale in carriera nel circuit… -