Play-off Ligue 2: ai calci di rigore l'Auxerre elimina il Sochaux (Di venerdì 20 maggio 2022) Si ferma ai calci di rigori e contro l'Auxerre la corsa del Sochaux alla Ligue 1. Nello spareggio di Ligue 2 infatti, il match disputato allo Stade de l'Abbé Deschamps di Auxerre, è terminato 0-0, andando prima ai supplementari, senza cambiare lo stato di parità, e poi arrivando ai calci di rigore. Qui è stato decisivo l'errore dal dischetto di Yann Kitala, unico a sbagliare il suo tiro nella serie, chiudendo il risultato sul 5-4. Adesso l'Auxerre affronterà la terz'ultima classificata della Ligue 1, ancora da decretare tra Metz e Saint-Etienne, rispettivamente diciottesimo e diciannovesimo, e quindi a rischio retrocessione diretta, nello spareggio finale. SportFace.

