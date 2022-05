Parla il papà del piccolo Tommaso: “Non coviamo vendetta, è stata una fatalità” (Di venerdì 20 maggio 2022) La giusta parola che serve per descrivere quello che è successo a L’Aquila è tragedia. Una tragedia che ha coinvolto la famiglia del piccolo Tommaso, che ha perso tragicamente la vita a soli 4 anni, la famiglia della donna proprietaria della vettura che è piombata nel giardino e una comunità intera, turbata ancora una volta da un evento contro il quale nulla si poteva fare. E Parla di tragedia anche Patrizio D’Agostino, il padre del piccolo Tommaso. E’ chiaro nelle poche dichiarazioni che rilascia ai giornalisti: non vuole nessuna vendetta, per lui quanto accaduto mercoledì pomeriggio alla scuola per l’infanzia Primo Maggio de L’Aquila è stata una disgrazia, una fatalità. L’uomo ha spiegato: “La madre dei gemellini non c’entra nulla, non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 maggio 2022) La giusta parola che serve per descrivere quello che è successo a L’Aquila è tragedia. Una tragedia che ha coinvolto la famiglia del, che ha perso tragicamente la vita a soli 4 anni, la famiglia della donna proprietaria della vettura che è piombata nel giardino e una comunità intera, turbata ancora una volta da un evento contro il quale nulla si poteva fare. Edi tragedia anche Patrizio D’Agostino, il padre del. E’ chiaro nelle poche dichiarazioni che rilascia ai giornalisti: non vuole nessuna, per lui quanto accaduto mercoledì pomeriggio alla scuola per l’infanzia Primo Maggio de L’Aquila èuna disgrazia, una. L’uomo ha spiegato: “La madre dei gemellini non c’entra nulla, non ...

