Olivera in bilico, ed ecco che spunta Cambiaso: è il pupillo di Giuntoli (Di venerdì 20 maggio 2022) Corriere dello Sport – . La trattativa per Olivera potrebbe seriamente sfumare, dunque … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 20 maggio 2022) Corriere dello Sport – . La trattativa perpotrebbe seriamente sfumare, dunque … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Pedullà: 'Koulibaly vuole restare, per Olivera è (quasi) fatta. Attacco: due nomi. Mertens in bilico' - infoitsport : Pedullà: “Napoli, Koulibaly vuole restare. Olivera in arrivo, spuntano due nomi per l’attacco. Mertens in bilico” - napolipiucom : Pedullà: 'Napoli, Koulibaly vuole restare. Olivera in arrivo, spuntano due nomi per l'attacco. Mertens in bilico'… - Gabriel85855750 : ?? Sembra complicarsi l’approdo al #Napoli del terzino uruguaiano del Getafe Mathias #Olivera. Le parole del preside… - persemprecalcio : ?? Sembra complicarsi l’approdo al #Napoli del terzino uruguaiano del Getafe Mathias #Olivera. Le parole del preside… -