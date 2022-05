“Nemmeno due mesi…”: Fedez, il responso dei medici | Finalmente la confessione (Di venerdì 20 maggio 2022) Il celebre cantante lombardo ha confessato ciò che i medici avevano previsto subito dopo la sua operazione chirurgica. Ecco i dettagli Proprio in queste ore il marito di Chiara Ferragni ha deciso di rivelare ai fan alcuni retroscena del post intervento. Come ben sappiamo Fedez ha subito un’operazione chirurgica d’urgenza a causa del brutto male che gli è stato diagnosticato qualche mese fa. Per fortuna il rapper ha potuto contare sul supporto di tutte le persone che gli vogliono bene, pertanto sia la famiglia che gli amici più stretti. Ferragnez (Websource)In realtà l’Italia intera si è stretta attorno all’artista milanese, che con una serie di videomessaggi ha commosso milioni di persone mostrandosi in lacrime. Con grande coraggio ha affrontato la malattia confessando pubblicamente il suo stato di salute precario per via di un ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 20 maggio 2022) Il celebre cantante lombardo ha confessato ciò che iavevano previsto subito dopo la sua operazione chirurgica. Ecco i dettagli Proprio in queste ore il marito di Chiara Ferragni ha deciso di rivelare ai fan alcuni retroscena del post intervento. Come ben sappiamoha subito un’operazione chirurgica d’urgenza a causa del brutto male che gli è stato diagnosticato qualche mese fa. Per fortuna il rapper ha potuto contare sul supporto di tutte le persone che gli vogliono bene, pertanto sia la famiglia che gli amici più stretti. Ferragnez (Websource)In realtà l’Italia intera si è stretta attorno all’artista milanese, che con una serie di videomessaggi ha commosso milioni di persone mostrandosi in lacrime. Con grande coraggio ha affrontato la malattia confessando pubblicamente il suo stato di salute precario per via di un ...

