Marchisio | «Ho pianto per Dybala Miretti | Il paragone è giusto per il percorso»

Claudio Marchisio fa il punto di varie vicende in casa Juventus: dagli addii di Dybala e Chiellini a Miretti e molto altro Claudio Marchisio, ai microfoni de La Stampa, ha parlato di Juve e non solo. CALCIO FEMMINILE – «Il professionismo raggiunto è solo un aspetto, cresce l'intero movimento di base: si avverte una serenità nuova, si pratica senza più essere "maschiacci",anche le figliolette possono condividere la passione di papà. Un altro muro che cade».NAZIONALE – «Intanto ringraziamo Mancini per l'Europeo vinto, altrimenti con due Mondiali mancati di fila parleremmo del peggior momento azzurro di tutti i tempi. C'è un problema culturale, non solo economico, siamo ilc ampionato con il minor minutaggio di calciatori Under 23: trovo sbagliato sentir dire che non sono pronti, io senza Calciopoli avreiavuto una ...

